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Сегодня, 15:45

Роман Абрамович обратился к болельщикам «Челси» после продажи клуба

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович прокомментировал заявление о продаже лондонского клуба бизнесмену Тодду Боули. Сегодня, 28 мая, «Челси» официально объявил о смене владельца. Сделка будет завершена 30 мая.

Он рассказал, что на протяжении трех месяцев команда работала над поиском для клуба нового владельца, который сможет вывести команду на новый уровень.

«Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в «Челси» почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда «Челси», — цитирует Абрамовича сайт «синих».

Бизнесмен также пожелал успехов команде с новым владельцем и поблагодарил всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и болельщиков клуба за годы работы вместе.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. В марте он был отстранен от управления из-за включения в санкционные списки Великобритании.

ФК Челси
Роман Абрамович
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
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22.05 18:00
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 1 : 0
22.05 18:00
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 4 : 1
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