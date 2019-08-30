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«Рома» взяла в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» Смолинга

21:17
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смолинг проведет предстоящий сезон в аренде у «Ромы», сообщается в официальном Twitter клуба.

Отмечается, что соглашение будет действовать до 30 июня 2020 года, причем в рамках него предусмотрено фиксированное вознаграждение — 3 миллиона евро.

В составе «МЮ» 29-летний Смоллинг провел 323 матча, в которых забил 18 голов и отдал 4 голевых передачи.

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