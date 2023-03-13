«Рома» планирует подписать Эмилиано Мартинеса

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Fichajes.

По информации издания, руководство римского клуба хочет укрепить свой состав игроками высшего уровня, чтобы убедить главного тренера Жозе Моуринью остаться в команде.

Сам голкипер заявлял, что хотел бы перейти в более статусный клуб.

Действующее соглашение аргентинца с «Астон Виллой» рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл 25 матчей за английский клуб и пропустил 33 гола, 7 матчей отстояв на ноль