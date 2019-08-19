«Рома» может арендовать Мустафи

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может оказаться в «Роме». Римский клуб готов арендовать 27-летнего немца, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер лондонцев Унаи Эмери не видит для Мустафи места в составе команды после покупки Давида Луиза. В сделке с «Ромой» также будет прописана опция выкупа защитника за 25 миллионов евро следующим летом.

Мустафи перешел в «Арсенал» в 2016 году из «Валенсии». В прошлом сезоне он провел в премьер-лиге 31 матч и забил 2 гола.