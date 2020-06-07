«Рома» близка к соглашению с «Манчестер Юнайтед» по Смоллингу

«Рома» и «Манчестер Юнайтед» близки к новому соглашению по центральному защитнику Крису Смоллингу, утверждает Corriere dello Sport.

30-летний игрок останется в Риме еще на один сезон на правах аренды за 3 миллиона евро. По окончанию сезона «волки» будут обязаны выкупить игрока. Сумма выкупа составит 12-15 миллионов евро — сейчас ведутся переговоры по ней.

Смоллинг присоединился к «Роме» прошлым летом на правах аренды. Защитник провел 28 матчей за «джаллоросси», отличившись двумя голами.