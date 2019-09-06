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Рохо уйдет из «Манчестер Юнайтед», если не сможет пробиться в состав

15:28
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо планирует покинуть английский клуб, если у него возникнут проблемы с попаданием в состав.

— У меня была возможность перейти в «Эвертон», но из-за решений клуба или тренера это оказалось невозможным, — цитирует Ole Рохо. Сейчас мне придется бороться за свое место до декабря, и если у меня не получится пробиться в состав, я постараюсь уйти.

29-летний Рохо в прошлом сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах. В 2010-2012 годах также выступал за «Спартак».

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