Рохо прервал отдых в Доминикане из-за загадочных смертей туристов

Экс-защитник "Спартака" Маркос Рохо, ныне выступающий за "Манчестер Юнайтед"​, прервал свой отдых в Доминиканской Республике, информирует A Bola.

29-летнего аргентнца смутили новости о том, что за последние два месяца в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов.

По сообщениям местных властей, смерти были вызваны естественными причинами. Тем не менее, Рохо вместе со своей семьей все равно прервал отдых в Доминикане и отправился на другой курорт.

В прошедшем сезоне защитник провел 6 матчей за "МЮ".