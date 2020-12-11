Рохо может продолжить карьеру в «Шеффилде»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может перейти в «Шеффилд Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб из Шеффилда намерен усилиться 30-летним аргентинцем в зимнее трансферное окно. В футболисте заинтересован главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер.

В сезоне-2020/21 Рохо ни разу не попал в заявку основной команды «Манчестер Юнайтед», проведя один тайм за молодежную команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.