Рохо хочет остаться в "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Спартака", ныне игрок "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо выразил желание продолжить карьеру в составе нынешнего клуба, сообщает El Dia.

Контракт 29-летнего аргентинца с "МЮ" действует до 30 июня 2021 года.

– Пока я хотел бы остаться в "МЮ". Я уже общался с главным тренером, он выразил мне доверие и видит в составе. Сульшер хочет, чтобы я вернулся на свой прежний уровень. Сейчас наступила пауза, поэтому я могу провести время с семьей до того, как вернусь в Англию, – цитирует Рохо El Dia.

В сезоне-2018/19 Рохо провел восемь матчей в составе "МЮ" и не отметился результативными действиями.

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