Роджерс заявил, что «Лестеру» не повезло в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Я доволен командой. Мы начали матч отлично, заставляя соперника глубоко обороняться. Мы совершили ошибку, пропустив гол, но правильно отреагировали. Во втором тайме «Лестер» смотрелся прекрасно. Нам не повезло, не смогли забить второй. В другой день мы бы могли выиграть этот матч», — цитирует BBC Роджерса.

«Лестер» занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. «Эвертон» идет на 7-й строчке с 33 очками.