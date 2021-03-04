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Роджерс заявил, что «Лестеру» не повезло в матче с «Бернли»

08:47
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Главный тренер «Лестера» Брендан Рождерс прокомментировал ничью с «Бернли» (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы ужасно начали матч и пропустили быстрый гол. Это всегда проверка на крепость характера. Мы вернулись в игру, создавали качественные моменты в первом тайме. Мы могли и выиграть, но Юри Тилеманс попал в штангу, нам не повезло», — цитирует BBC Роджерса.

«Лестер» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 50 очками в 27 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/football/56178111

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