Роджерс заявил, что «Лестер» заслужил победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что его команда заслуживала победу в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Это был отличный матч двух атакующих команд. Мы отлично работали в прессинге и обороне, учитывая, насколько быстро «МЮ» работает в атаке. Это был матч Джейми Варди, он показал, почему считается одним из лучших в своем деле. Нам немного не повезло, но Варди сделал то, что делают высококлассные форварды. Ничья — меньшее, что мы заслужили».

«Лестер» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками, «МЮ» идет на третьем месте с 27 очками.