Роджерс: «Я не считаю, что у «Лестера» есть психологическое преимущество перед «Спартаком»
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс на онлайн-конференции рассказал, что у игроков команды нет преимуществ перед футболистами «Спартака» в 4-м туре Лиги Европы.
«Не думаю, что у «Лестера» есть психологическое преимущество. Мы играем дома, это наш единственный плюс. Матч будет сложным. Когда мы играли в Москве, мы сделали несколько ошибок, из-за чего нам пришлось отыгрываться. Мы ни в коем случае не недооцениваем «Спартак», — цитирует Роджерса ТАСС.
«Лестер» занимает 3-е место в группе С, набрав 4 очка. «Спартак» с 3 очками располагается на четвертой строчке. Игра пройдет 4 ноября в Великобритании. Начало — в 23.00 (мск).
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