Роджерс подтвердил, что останется в «Лестере»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что не собирается уходить из команды в следующем сезоне.

«Им не стоит переживать насчет меня. Мне все нравится в «Лестере». Чувствую себя очень взволнованным после того, как мы упустили Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.

Я отдохну, поразмышляю над этим сезоном, а затем спланирую подготовку к следующему, чтобы и он был захватывающим», — приводит слова Роджерса The Sun.

Роджерс стал главным тренером «Лестера» в 2019 году. Действующее соглашение рассчитано до 2022 года. В сезоне 2020/2021 клуб завоевал первый в своей истории Кубок страны, одержав победу над «Челси» (1:0). Но в АПЛ команда финишировала на пятом месте и не попала в Лигу чемпионов.