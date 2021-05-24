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Роджерс подтвердил, что останется в «Лестере»

10:43
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что не собирается уходить из команды в следующем сезоне.

«Им не стоит переживать насчет меня. Мне все нравится в «Лестере». Чувствую себя очень взволнованным после того, как мы упустили Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.

Я отдохну, поразмышляю над этим сезоном, а затем спланирую подготовку к следующему, чтобы и он был захватывающим», — приводит слова Роджерса The Sun.

Роджерс стал главным тренером «Лестера» в 2019 году. Действующее соглашение рассчитано до 2022 года. В сезоне 2020/2021 клуб завоевал первый в своей истории Кубок страны, одержав победу над «Челси» (1:0). Но в АПЛ команда финишировала на пятом месте и не попала в Лигу чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15047500/brendan-rodgers-leicester-staying-tottenham/

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