Роджерс назвал голкипера «Арсенала» Рамсдэйла лучшим английским вратарем

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс восхищен игрой вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдэйла.

«Для меня он лучший английский вратарь на данный момент. Он показывает прогресс с тех пор, как перешел в «Арсенал». Он играет за большой клуб, где высокие ожидания. Я думаю, что он справляется с этим очень хорошо. Он играет хладнокровно и спокойно», — рассказал Роджерс Daily Mail.

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Лестер» со счетом 2:0. Вратарь лондонцев Рамсдэйл совершил три сейва.

В сезоне-2021/22 голкипер провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах. В 14 встречах оставил ворота сухими.