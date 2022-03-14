Роджерс назвал голкипера «Арсенала» Рамсдэйла лучшим английским вратарем
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс восхищен игрой вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдэйла.
«Для меня он лучший английский вратарь на данный момент. Он показывает прогресс с тех пор, как перешел в «Арсенал». Он играет за большой клуб, где высокие ожидания. Я думаю, что он справляется с этим очень хорошо. Он играет хладнокровно и спокойно», — рассказал Роджерс Daily Mail.
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» победил «Лестер» со счетом 2:0. Вратарь лондонцев Рамсдэйл совершил три сейва.
В сезоне-2021/22 голкипер провел за Арсенал 26 матчей во всех турнирах. В 14 встречах оставил ворота сухими.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|26
|16
|3
|7
|43-29
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
7
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
8
|Тоттенхэм
|27
|14
|3
|10
|42-35
|45
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|
14
|Ньюкасл
|28
|7
|10
|11
|32-48
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|26
|6
|4
|16
|28-47
|22
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|12.03
|15:30
|
Брайтон – Ливерпуль
|0 : 2
|12.03
|18:00
|
Брентфорд – Бернли
|2 : 0
|12.03
|20:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|3 : 2
|13.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|2 : 1
|13.03
|17:00
|
Лидс – Норвич
|2 : 1
|13.03
|17:00
|
Саутгемптон – Уотфорд
|1 : 2
|13.03
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 0
|13.03
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Арсенал – Лестер
|2 : 0
|14.03
|23:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|15
|1
|5