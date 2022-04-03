Роджерс: «Лестер» чувствует себя немного обиженным, так как не набрал трех очков в матче с «МЮ»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Я очень доволен выступлением команды. Большими периодами мы доминировали в матче. Я разочарован, что мы дали им отыграть так быстро после забитого гола, но они продемонстрировали свой менталитет. Мы чувствуем себя немного обиженными, так как не набрали трех очков. Думаю, что мы должны были победить, но мы выходим на тот уровень, на котором я хочу, чтобы была команда», — приводит слова Роджерса официальный сайт клуба.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 51 очком занимает шестое место в таблице АПЛ, «Лестер» с 37 очками — на девятой строчке.