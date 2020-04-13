Роджерс хочет видеть Лаллану в «Лестере»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана покинет клуб по окончании сезона. «Красные» не намерены продлевать контракт с игроком, поэтому он уйдет в качестве свободного агента, сообщает Leicester Mercury.

Фаворитом в борьбе за 31-летнего англичанина считается «Лестер». В игроке лично заинтересован главный тренер клуба Брендан Роджерс, который прежде уже работал с Лалланой.

В текущем сезоне на счету хавбека 1 гол и 1 результативная передача в 15 матчах АПЛ.