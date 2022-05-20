Роджерс доволен восьмым местом «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после ничьей с «Лестером» (1:1) в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии отметил, что доволен выступлением команды в этом сезоне.

«Мы разочарованы пропущенным голом. Помимо того, что уровень концентрации был хорошим, у нас не было слишком много страхов. «Челси» — команда высшего уровня, которая в прошлом году стала чемпионом Европы. Если дать ей слишком много пространства, они причинят вам боль.

Это был фантастический сезон с точки зрения матчей, в которых мы играли, и опыта, который приобрели игроки. У нас есть возможность финишировать восьмыми. Я думаю, что финишировать восьмым со всем, что было против нас в этом сезоне, будет неплохо. Моя оценка такова, что игроки справились действительно хорошо», — цитирует BBC Роджерса.