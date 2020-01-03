Полузащитник Джек Родуэлл подписал контракт с «Шеффилд Юнайтед». Соглашение с 28-летним англичанином рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Welcome to the Blades, Jack ?? pic.twitter.com/CNdK8UXwI4 — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 3, 2020

Последним клуба Родуэлла был «Блэкберн», который не стал подписывать прошедшим летом с хавбеком новый контракт. Также воспитанник академии «Эвертона» выступал за «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Всего в английской премьер-лиге он провел 166 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.