Родриго заменит Сон Хын Мина в «Тоттенхэме»

Вингер «Реала» Родриго может перейти в «Тоттенхэм», сообщает AS.

По сведениям источника, лондонцы близки к подписанию 24-летнего бразильца после того, как Сон Хын Мин покинул клуб.

Ранее сообщалось, что на Родриго претендуют «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Бавария». Мадридский клуб хочет не менее 100 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Родриго сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.