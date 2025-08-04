Футбол
4 августа, 01:57

Родриго заменит Сон Хын Мина в «Тоттенхэме»

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Реала» Родриго может перейти в «Тоттенхэм», сообщает AS.

По сведениям источника, лондонцы близки к подписанию 24-летнего бразильца после того, как Сон Хын Мин покинул клуб.

Ранее сообщалось, что на Родриго претендуют «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Бавария». Мадридский клуб хочет не менее 100 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Родриго сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Родриго.Родриго надо уходить из «Реала». Так будет лучше для всех

Сон Хын Мин
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
Родриго (Реал)
  • андрей андреев

    Ливер облажался с Родриго?

    05.08.2025

  • Adminni

    в мечтах Леви... у Родрига должна кукуха поехать, чтобы выбрать шпоры

    04.08.2025

  • arno11

    Да, уже мчится на всех парах в Лондон. Футболист, которого хотят купить Париж, оба Манчестера и Ливерпуль прямо мечтает о Тоттенхэме.

    04.08.2025

  • Урусов

    возможно…было бы хорошо. ещё бы Влаховича забрать у Юве, в центр полузащиты стоящего игрока и, можно сказать, что готовы в ЛЧ.

    04.08.2025

