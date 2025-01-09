Бентанкур обратился к болельщикам после госпитализации

Полузащитник «Тоттенхэм» Родриго Бентанкур сделал фотографию из больницы после госпитализации после потери сознания в начале матча 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Все хорошо, парни! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой, парни!» — написал Бентанкур на странице в социальной сети.

На 8-й минуте матча уругваец после подачи углового упал на газон и потерял сознание. Поле он покинул на носилках.