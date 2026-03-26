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26 марта, 08:05

Родри: «То, что я выступал за «Атлетико», не помешает мне рассматривать вариант игры в «Реале»»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое возможное возвращение в Ла лигу.

«То, что я выступал за «Атлетико», не помешает мне рассматривать вариант игры в «Реале». Нельзя отказывать лучшим клубам мира. На «Сантьяго Бернабеу» всегда особенная атмосфера. Я хотел бы вернуться в Ла лигу — по-прежнему слежу за чемпионатом. Премьер-лига тоже мне нравится — она очень требовательна, но сейчас я доволен игрой там. У меня остался один год по контракту с «Манчестер Сити». Придет время, когда мы сядем и поговорим», — приводит слова Родри Metro.

В этом сезоне на счету 29-летнего испанца 28 игр во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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