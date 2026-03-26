Родри: «То, что я выступал за «Атлетико», не помешает мне рассматривать вариант игры в «Реале»»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свое возможное возвращение в Ла лигу.

«То, что я выступал за «Атлетико», не помешает мне рассматривать вариант игры в «Реале». Нельзя отказывать лучшим клубам мира. На «Сантьяго Бернабеу» всегда особенная атмосфера. Я хотел бы вернуться в Ла лигу — по-прежнему слежу за чемпионатом. Премьер-лига тоже мне нравится — она очень требовательна, но сейчас я доволен игрой там. У меня остался один год по контракту с «Манчестер Сити». Придет время, когда мы сядем и поговорим», — приводит слова Родри Metro.

В этом сезоне на счету 29-летнего испанца 28 игр во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов.