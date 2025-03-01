Родри вернулся к индивидуальным тренировкам

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вернулся к тренировкам. В пятницу он провел индивидуальную тренировку на поле на клубной базе.

28-летний испанец не выходил на поле с сентября из-за серьезной травмы колена — разрыва передней крестообразной связки.

В этом сезоне обладатель «Золотого мяча» принял участие всего в 3 матчах во всех турнирах.