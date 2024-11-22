Родри — о сроках восстановления после травмы: «Надеюсь вернуться в марте или апреле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о сроках восстановления после травмы.

«Постараюсь успеть вернуться в марте или апреле, хочу завершить сезон. Летом нас ждут Лига наций и клубный чемпионат мира, так что думаю, смогу в них принять участие», — приводит слова Родри El Larguero.

Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24. В сентябре 28-летний испанец получил повреждение связки коленного сустава

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании футболист стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.