Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:42

Родри пропустит стартовый матч «Манчестер Сити» против «Челси» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек «горожан» Родри пропустит матч против «Челси» в первом туре АПЛ.

Никаких шансов, — сказал Гвардиола в ответ на вопрос, сыграет ли Родри против «Челси». — Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок, — приводит слова Гвардиолы The Independent.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Летом Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. 28-летний полузащитник был признан лучшим игроком турнира.

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
2
0
Читайте также
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В АПЛ начали объяснять действия судей в онлайн-режиме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
4
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
13
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
19
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джошуа Зиркзе

Джошуа Зиркзе

Манчестер Юнайтед

 1
П
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
И К Ж
Кэлвин Басси

Кэлвин Басси

Фулхэм

 1 0 1
Том Кэрни

Том Кэрни

Фулхэм

 1 0 1
Харри Магуайр

Харри Магуайр

Манчестер Юнайтед

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости