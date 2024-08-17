Родри пропустит стартовый матч «Манчестер Сити» против «Челси» в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хавбек «горожан» Родри пропустит матч против «Челси» в первом туре АПЛ.
— Никаких шансов, — сказал Гвардиола в ответ на вопрос, сыграет ли Родри против «Челси». — Я еще его не видел. Он чувствует себя хорошо. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировок, — приводит слова Гвардиолы The Independent.
«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.
Летом Родри стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. 28-летний полузащитник был признан лучшим игроком турнира.
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|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
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|0
|
3
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|Саутгемптон
|0
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|Борнмут
|0
|0
|0
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|0
|
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|Эвертон
|0
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|0
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|
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|0
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|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Фулхэм
|1
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38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Джошуа Зиркзе
Манчестер Юнайтед
|1
|П
|
|
Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1
|
|
Том Кэрни
Фулхэм
|1
|0
|1
|
|
Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|1
|0
|1
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