Родри признан лучшим игроком АПЛ по версии ESPN
Издание ESPN составило рейтинг 50 лучших игроков АПЛ в преддверии сезона-2024/25.
Автор рейтинга для составления списка совместил модель, которая оценивает индивидуальные выступления футболиста и его влияние на игру команды, c оценочной стоимостью игрока на Transfermarkt.
Первое место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке форвард «горожан» Эрлин Холанн, на третьей — полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор.
Топ-10 рейтинга:
1. Родри («Манчестер Сити»)
2. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)
3. Мартин Эдегор («Арсенал»)
4. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Букайо Сака («Арсенал»)
7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
10. Вильям Салиба («Арсенал»)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -