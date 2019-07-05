Родри повторил трюк с открыванием бутылки. Он сделал это мячом

Новичок "Манчестер Сити" Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge. Его участники пытаются открыть бутылку ударом ногой с разворота. Родри решил соригинальничать и сделать это аккуратным броском мяча.
Футболист не единственный, кто демонстрирует трюк с использованием спортивного инвентаря. Ранее хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов сделал это с помощью броска шайбы.
How could we not? 🤷♂️ Go on Rodri! 😂— Manchester City (@ManCity) 5 июля 2019 г.
🍾 #bottlecapchallenge
🔵 #mancity pic.twitter.com/EpX24vpA1F
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