Родри повторил трюк с открыванием бутылки. Он сделал это мячом

Новичок "Манчестер Сити" Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge. Его участники пытаются открыть бутылку ударом ногой с разворота. Родри решил соригинальничать и сделать это аккуратным броском мяча.

Футболист не единственный, кто демонстрирует трюк с использованием спортивного инвентаря. Ранее хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов сделал это с помощью броска шайбы.