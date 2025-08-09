Родри получил травму и выбыл как минимум до середины сентября
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил травму в товарищеском матче против «Аль-Хиляля», сообщает Саймон Байковски.
Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола заявил, что 29-летний испанец получил серьезную травму и вернется на поле примерно в середине сентября.
В сезоне-2024/25 полузащитник в связи с травмой сыграл за «Манчестер Сити» во всех турнирах только 4 матча. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Новости