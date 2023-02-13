Родри поделился мнением о скандале вокруг «Манчестер Сити»
Хавбек «Манчестер Сити» Родри рассказал, что думает о скандале вокруг английского клуба. Сообщалось, что «горожан» могут исключить из АПЛ из-за множественных финансовых нарушений с сезона-2009/10.
«Как влияют на команду проблемы вне футбольного поля? Мы просто общаемся об игре, о матчах. Происходящее за пределами поля игроков не касается», — цитирует Родри BBC Sport.
После 23 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на три очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|21
|16
|3
|2
|46-18
|51
|
2
|Ман. Сити
|22
|15
|3
|4
|56-22
|48
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.02
|15:30
|
Вест Хэм – Челси
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|11.02
|18:00
|
Фулхэм – Нот. Форест
|2 : 0
|11.02
|18:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|4 : 1
|11.02
|18:00
|
Саутгемптон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|11.02
|20:30
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|12.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|0 : 2
|12.02
|19:30
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 1
|13.02
|23:00
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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