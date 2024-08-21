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Сегодня, 17:26

Родри назвал Де Брейне более великим футболистом, чем Месси и Роналду

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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о том, кого считает величайшим футболистом в истории.

По данным портала Goal, 28-летнего футболиста попросили ответить на вопрос, кто из двух игроков оставил более яркое наследие — Криштиану Роналду или Лионель Месси, на что Родри назвал своего одноклубника Кевина Де Брейне.

В прошлом сезоне Де Брейне сыграл в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач. Контракт бельгийца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Кевин Де Брейне
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Манчестер Сити
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
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24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
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Астон Вилла – Арсенал
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 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

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Матс Виффер

Матс Виффер

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И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

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