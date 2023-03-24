Робин ван Перси восхитился игрой форварда «МЮ» Рэшфорда в этом сезоне

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал, что думает об игре нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда в этом сезоне.

«Это его лучшая форма за всю его карьеру. На данный момент он очень сосредоточен и готов физически. Рэшфорд наслаждается процессом. Он способен решить исход практически любого матча. Хотя его успехи — это еще заслуга тренерского штаба и одноклубников. Этот парень приносит радость болельщикам. За ним приятно наблюдать», — цитирует ван Перси пресс-служба «МЮ».

В текущем сезоне чемпионата Англии футболист провел 26 матчей, в которых отметился 14 голами и тремя голевыми передачами.