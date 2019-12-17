Робин ван Перси: «Гринвуд копирует меня. Он может добиться многого»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси считает, что молодой форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд имеет все шансы стать звездой. 18-летний футболист забил три мяча в двух последних матчах «МЮ».

— Я думаю, что Гринвуд добьется многого, — цитирует A Bola ван Перси. — В каждом матче он пытается копировать меня, мой стиль, мою технику, мою левую ногу, мою манеру работы с мячом. Поэтому я уверен, что все у него будет хорошо.