Робертсон раскритиковал игру «Ливерпуля» после поражения от «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Пять домашних матчей без побед — это далеко не самый приемлемый результат для нас. Мы слишком сильно теряемся при счете 0:1, так нельзя. Нужно уметь держать удар. Нельзя полагаться на прошлое. Прошлый сезон уже закончился. Мы — не тот «Ливерпуль», каким должны быть. Мы падаем все ниже, и это совсем не хорошо. Матчей становится все меньше, мы должны оказать давление на команды, которые идут ниже нас в таблице. Люди будут думать, что у нас кризис, а мы сможем доказать обратное только результатами», — цитирует Goal Робертсона.

«Ливерпуль» занимает 7-е место в чемпионате Англии с 43 очками в 27 матчах.