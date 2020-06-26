Робертсон после чемпионства решил обновить заставку

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опубликовал в Instagram скриншот совего смартфона с несколькими пропущенными вызовами от Трента Александра-Арнолда. «Красные» стали чемпионами АПЛ.

«Интересно, что он хочет? Похоже, мне нужно обновить фон! Чемпионы!» — написал Робертсон.

Позже он выложил фотографию футболки для празднования чемпионства и написал: «Это было долгое ожидание, красные, но вы заслужли эту ночь».