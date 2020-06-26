Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Робертсон после чемпионства решил обновить заставку

03:33
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опубликовал в Instagram скриншот совего смартфона с несколькими пропущенными вызовами от Трента Александра-Арнолда. «Красные» стали чемпионами АПЛ.

«Интересно, что он хочет? Похоже, мне нужно обновить фон! Чемпионы!» — написал Робертсон.

Позже он выложил фотографию футболки для празднования чемпионства и написал: «Это было долгое ожидание, красные, но вы заслужли эту ночь».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир