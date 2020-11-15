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Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии

19:45
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон травмировался в расположении сборной Шотландии, сообщает Daily Mail. У футболиста повреждение подколенного сухожилья. Степень серьезности травмы игрока станет известна позднее.

Робертсон стал четвертым защитником «Ливерпуля», который получил травму. В лазарете «красных» уже находятся Трент Александр-Арнолд, Виргил ван Дейк и Джо Гомес. Причем двое последних выбыли из строя на длительное время.

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