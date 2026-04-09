Робертсон об уходе из «Ливерпуля»: «Прощание станет одной из самых трудных вещей, которые я делал»
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал о своих эмоциях после объявления об уходе из команды по окончании сезона.
«Ливерпуль» сообщил об уходе Робертсона 9 апреля. Летом 2026 года у 32-летнего шотландца истекает контракт с клубом.
«Прощание с этим клубом и болельщиками станет одной из самых трудных вещей, которые я когда-либо делал. Но для этого еще будет время в мае — для размышлений и всего, что с этим связано. А пока все останется как прежде. Я буду отдавать всего себя каждый день, вплоть до финального свистка», — написал Робертсон в социальных сетях.
Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Он провел за команду 373 матча, забил 13 голов и сделал 69 результативных передач.
С «Ливерпулем» защитник дважды стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
|0
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
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|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -