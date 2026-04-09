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9 апреля, 21:27

Робертсон об уходе из «Ливерпуля»: «Прощание станет одной из самых трудных вещей, которые я делал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал о своих эмоциях после объявления об уходе из команды по окончании сезона.

«Ливерпуль» сообщил об уходе Робертсона 9 апреля. Летом 2026 года у 32-летнего шотландца истекает контракт с клубом.

«Прощание с этим клубом и болельщиками станет одной из самых трудных вещей, которые я когда-либо делал. Но для этого еще будет время в мае — для размышлений и всего, что с этим связано. А пока все останется как прежде. Я буду отдавать всего себя каждый день, вплоть до финального свистка», — написал Робертсон в социальных сетях.

Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Он провел за команду 373 матча, забил 13 голов и сделал 69 результативных передач.

С «Ливерпулем» защитник дважды стал победителем АПЛ и Кубка английской лиги, а также по разу выиграл Кубок Англии, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Эндрю Робертсон
ФК Ливерпуль
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