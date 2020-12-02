Робертсон опроверг слухи о конфликте между Салахом и Мане

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опроверг слухи о конфликте между нападающими команды, Мохамедом Салахом и Садио Мане.

— У игроков атакующей линии очень сильные отношения друг с другом, — приводит Liverpool Echo слова Робертсона. — Бывают моменты, когда говорят, что Садио, Мо или Бобби Фирмино должны были пасовать партнерам, но ведь им платят за принятие решений за доли секунды и за забитые голы.

Фирмино, Салах и Мане, а также присоединившийся к нам Диогу Жота — отличные футболисты, а отношения в команде на высоком уровне. Без этого не было бы успехов «Ливерпуля» последних двух лет.