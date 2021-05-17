Робертсон – о голе Алиссона «Вест Бромвичу»: «Любой нападающий мира был бы рад такому удару головой»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о победе в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (2:1). Победный гол на 95-й минуте забил вратарь команды Алиссон Бекер.

«Наша команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться и идти вперед.

Затем случился угловой, и я увидел, как Алиссон приближается к нам. Тогда подумал: «Я в этом не уверен». Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой», - приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 63 очка и после 36 матчей занимает пятое место около зоны Лиги чемпионов. На четвертом — «Челси» с 64 очками.