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Робертсон – о голе Алиссона «Вест Бромвичу»: «Любой нападающий мира был бы рад такому удару головой»

15:14
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о победе в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (2:1). Победный гол на 95-й минуте забил вратарь команды Алиссон Бекер.

«Наша команда не умеет сдаваться. Я говорил это много раз, но раньше это случалось, когда мы сражались за титулы. Мы продолжаем бороться и идти вперед.

Затем случился угловой, и я увидел, как Алиссон приближается к нам. Тогда подумал: «Я в этом не уверен». Но дальше случилось невероятное. Думаю, любой нападающий мира был бы рад такому удару головой», - приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 63 очка и после 36 матчей занимает пятое место около зоны Лиги чемпионов.  На четвертом — «Челси» с 64 очками.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/434370-any-striker-in-the-world-would-be-happy-with-alisson-s-header

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