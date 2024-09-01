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Сегодня, 14:57

Робертсон назвал Салаха легендой АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о своем одноклубнике Мохамеде Салахе.

«Вы можете видеть, в какой он форме. С возрастом он становится лучше в плане физической подготовки. Он игрок для больших матчей. Его голы и передачи говорят сами за себя. Конечно, он уже легенда АПЛ, но все еще собирается написать несколько историй», — приводит слова Робертсона Daily Mail

Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.

Мохамед Салах
Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 9-2 9
2
 Брайтон 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
4
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
5
 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
6
 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7
 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
8
 Нот. Форест 3 1 2 0 3-2 5
9
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
11
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
12
 Вест Хэм 3 1 0 2 4-5 3
13
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
14
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
15
 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
17
 Лестер 3 0 1 2 3-5 1
18
 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
19
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
20
 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0
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35 тур
36 тур
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38 тур
31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 1 : 1
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 1
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 2 : 3
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 1 : 1
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 1 : 2
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
1.09 15:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
1.09 15:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
1.09 18:00
МЮ – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 3
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Деклан Райс

Деклан Райс

Арсенал

 3 0 1
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