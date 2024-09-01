Робертсон назвал Салаха легендой АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о своем одноклубнике Мохамеде Салахе.
«Вы можете видеть, в какой он форме. С возрастом он становится лучше в плане физической подготовки. Он игрок для больших матчей. Его голы и передачи говорят сами за себя. Конечно, он уже легенда АПЛ, но все еще собирается написать несколько историй», — приводит слова Робертсона Daily Mail
Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
12
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
14
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
17
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 1
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|2 : 3
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1
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