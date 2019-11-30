Робер Пирес: «Юнгбергу-игроку всегда было что сказать, особенно когда были плохие дни»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес выразил надежду, что Фредди Юнгберг сможет закрепиться на посту главного тренера клуба. Экс-футболист лондонцев принял команду накануне после отставки Унаи Эмери.

— Когда он был игроком, ему нравилось говорить. Ему всегда было что сказать, особенно когда у нас были плохие дни, — цитирует GFFN Пиреса. — Думаю, он способен принять вызов. Он знает, что завтра в выездном матче с «Норвичем» будет трудно. Он попытается воплотить свой стиль, свою философию, которой он пропитался, когда был игроком «Арсенала».

Он способен задержаться здесь. Что я считаю хорошим моментом, ведь футболу нужны новые лица, свежесть. Фредди немного похож на Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.