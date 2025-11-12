Роб Эдвардс стал новым главным тренером «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Мидлсбро» Роб Эдвардс возглавил «Вулверхэмптон», сообщается на сайте «волков».
42-летний англичанин подписал контракт на 3,5 года. Эдвардс работал в «Мидлсбро» с июля 2025 года. После 15 туров команда занимает второе место в чемпионшипе.
Ранее Эдвардс также возглавлял «Лутон», «Уотфорд» и «Форест Грин». Кроме того он уже работал в «Вулверхэмптоне» — тренировал молодежные команды, входил в тренерский штаб основной и один матч исполнял обязанности главного тренера в 2016 году.
2 ноября «Вулверхэмптон» объявил об увольнении главного тренера Витора Перейры. «Волки» набрали 2 очка в 11 турах и занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ.
Новости