Рияд Махрез: «В 2016 году у меня была договоренность с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез рассказал, что был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году, когда с «Лестером» стал чемпионом Англии. В итоге он вынужден был остаться в «Лестере» и перешел в «Манчестер Сити» в 2018 году.

— Я потерял два года игры на высшем уровне, — цитирует France Football Махреза. — Вместо того, чтобы оказаться в «Манчестере» в 27 лет, я мог бы это сделать в 24-25 лет. «Лестер» удерживал меня, не отпуская в другие клубы. Мой агент контактировал с «Арсеналом» в 2016 году. Арсен Венгер хотел меня видеть в своей команде. Была даже договоренность. Но сделка не состоялась. Это было очень неприятно. Нелегко перейти от борьбы за чемпионство к борьбе за выживание.