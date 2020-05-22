Ривалдо советует Бэйлу перейти в «Ньюкасл»

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо посоветовал вингеру «Реала» Гарету Бэйлу перейти в «Ньюкасл». Потенциальные новые владельцы английского клуба хотят приобрести валлийца.

— Я все еще думаю, что Гарету Бэйлу еще есть, что показать в европейском футболе в 30 лет, прежде чем переходить в MLS, — приводит Sky Sports слова Ривалдо. — Его карьера в «Реале» подходит к концу. Клуб больше не верит, что Гарет может быть решающим игроком после некоторых внутренних проблем за последние несколько лет.

В «Ньюкасле» Бэйл станет самой большой звездой команды и сможет привести молодой состав к успеху в премьер-лиге. Он сможет восстановить свой статус суперзвезды и продолжать зарабатывать большие суммы денег.