Ривалдо считает, что Гвардьола может вернуться в «Барселону», если «Ман Сити» отстранят от еврокубков

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказал мнение, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола может снова возглавить каталонский клуб. По его мнению, это произойдет, если горожане не смогут оспорить решение УЕФА об отстранении от еврокубков на два года за нарушение финансового fair-play.

— Если «Манчестер Сити» пропустит две Лиги чемпионов, то у Пепа Гвардьолы будет отличный шанс вернуться в «Барселону» в следующем сезоне, — рассказал Ривалдо Betfair. — Но это будет зависеть от того, как команда закончит сезон. Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в этом году и добьется значимых результатов в Ла Лиге под руководством Кике Сетьена, то у клуба не будет никаких причин для его увольнения. Но если команда не оправдает ожиданий и разочарует своих фанатов, то есть реальный шанс увидеть Гвардьолу в клубе, в котором он добился наибольшего успеха.

Но еще рано рассматривать эту возможность, нужно подождать до конца сезона. Будет ли отстранен «Сити»? Сменит ли «Барселона» тренера после того, как место Эрнесто Вальверде занял Кике Сетьен? Нам придется немного подождать, чтобы узнать ответы на эти интригующие вопросы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заявил, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА. Руководство горожан считает, что представленных клубом доказательств хватит, чтобы снять все обвинения, предъявленные организацией.