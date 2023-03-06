Рисс Нелсон хочет остаться в «Арсенале». Его контракт истекает в конце сезона

Полузащитник «Арсенала» Рисс Нелсон надеется продолжить выступать за клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Нелсона с «канонирами» истекает уже летом этого года, поэтому к нему проявляют интерес многие европейские клубы, но сам 23-летний англичанин рассчитывает продлить свое соглашение с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне Нелсон провел 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола и три ассиста.