Ришарлисон может вернуться в «Эвертон»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон может летом сменить клуб.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний футболист может вернуться в «Эвертон». Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес заинтересован в бразильце.

Ришарлисон играл за «Эвертон» с 2018 по 2022 год. Затем он перешел в «Тоттенхэм». В текущем сезоне форвард сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Ришарлисона с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.