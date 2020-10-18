Ришарлисон извинился перед Тиагу за грязную игру
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон извинился перед полузащитником «Ливерпуля» Тиагу Алькантарой за грубый фол, за который форвард «ирисок» был удален с поля в мерсисайдском дерби (2:2).
— Все, кто знает меня, знают, что я не грубый футболист, — говорится в заявлении на официальном сайте футболиста. — То, что случилось в игре с «Ливерпулем» — фатальная ошибка. Вступая в борьбу за мяч, я не хотел травмировать Тиагу. Я уже отправил ему личное сообщение с извинениями и теперь извиняюсь публично. Надеюсь, он не получил травму и с ним все будет в порядке. Также, я должен извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что оставил их в меньшинстве в конце игры. К сожалению, этого уже не изменить, я должен продолжать работать дальше и двигаться вперед.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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