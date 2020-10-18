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Ришарлисон извинился перед Тиагу за грязную игру

10:58
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон извинился перед полузащитником «Ливерпуля» Тиагу Алькантарой за грубый фол, за который форвард «ирисок» был удален с поля в мерсисайдском дерби (2:2).

— Все, кто знает меня, знают, что я не грубый футболист, — говорится в заявлении на официальном сайте футболиста. — То, что случилось в игре с «Ливерпулем» — фатальная ошибка. Вступая в борьбу за мяч, я не хотел травмировать Тиагу. Я уже отправил ему личное сообщение с извинениями и теперь извиняюсь публично. Надеюсь, он не получил травму и с ним все будет в порядке. Также, я должен извиниться перед одноклубниками и болельщиками за то, что оставил их в меньшинстве в конце игры. К сожалению, этого уже не изменить, я должен продолжать работать дальше и двигаться вперед.

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