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Ришарлисон догнал Коутинью по голам в АПЛ среди бразильцев. Больше только у Фирмину и Жезуса

01:15
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«Эвертон» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Форвард «ирисок» Ришарлисон сравнял счет в матче. Для 24-летнего бразильца это 41-й гол в АПЛ. Столько же среди представителей Бразиии забил экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью, больше только у Роберту Фирмину (70) и Габи Жезуса (52).

В текущем сезоне Ришарлисон забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах АПЛ.

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Сергей Разин все материалы автора

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