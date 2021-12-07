Ришарлисон догнал Коутинью по голам в АПЛ среди бразильцев. Больше только у Фирмину и Жезуса

«Эвертон» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Форвард «ирисок» Ришарлисон сравнял счет в матче. Для 24-летнего бразильца это 41-й гол в АПЛ. Столько же среди представителей Бразиии забил экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью, больше только у Роберту Фирмину (70) и Габи Жезуса (52).

В текущем сезоне Ришарлисон забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах АПЛ.