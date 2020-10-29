Рис Нельсон отказался уходить в аренду из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что нападающий команды Рис Нелсон отказался уходить в аренду в минувшее трансферное окно.

— У нас были планы по поводу Риса, — приводит Daily Mail слова Артеты. — Мы думали отдать его в аренду, чтобы он получал больше игровой практики, но он отказался. Рис очень хорош на тренировках, он хочет остаться в «Арсенале» и бороться за свое место в составе.

В сезоне-2020/21 Нелсон провел за «Арсенал» 2 матча и не отличился результативными действиями.