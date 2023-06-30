Рис Джеймс в соцсетях заявил, что не перейдет в «Арсенал»
Защитник «Челси» Рис Джеймс ответил болельщикам, которые обсуждали возможность для его трансфера в «Арсенал».
Один из фанатов в Twitter написал: «Рис Джеймс в «Арсенале», кто скажет нет?». На это сообщение ответил сам Джеймс: «Я говорю нет».
28 июня «Арсенал» объявил о переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца. 24-летний немец подписал с «канонирами» контракт до 2028 года.
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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